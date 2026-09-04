Rampur Bushahar News: रोहड़ू में 19.28 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। पुलिस ने रोहड़ू क्षेत्र से 19.28 ग्राम चिट्टा बरामद कर एक 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहड़ू निवासी शुभम के रूप में हुई है। पुलिस के डिटेक्शन सेल रोहड़ू को गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मंडली पुल, उपतहसील जांगला के पास एक युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से यह चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। बरामदगी के बाद चिड़गांव पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार, मामले में नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। यह अभियान नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है। पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी है ताकि पूरे रैकेट का खुलासा हो सके।

डिटेक्शन सेल रोहड़ू ने सूचना पर की कार्रवाई