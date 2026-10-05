सरकार पेंशनरों को भुगतान कब करेगी : बरागटा
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:33 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:33 PM IST
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कोटखाई (रोहड़ू)। भाजपा नेता चेतन बरागटा ने प्रेस वार्ता कर कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित देनदारियों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों का पैसा उनका हक है। सरकार लंबे समय तक उनके हक का पैसा रोककर नहीं रख सकती। अब आश्वासन देने के बजाय सरकार को भुगतान की निश्चित तारीख बतानी चाहिए। बरागटा ने कहा कि मेडिकल रीइम्बर्समेंट के बिल लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारी और पेंशनर इलाज करवाने के बाद अपने ही पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से सभी लंबित मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोटखाई, टिक्कर और जुब्बल क्षेत्र में करीब 3,822 कर्मचारी और पेंशनर हैं। संगठन के अनुमान के अनुसार इनकी करीब 100 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है। उन्होंने सरकार और कोषागार विभाग से इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। बरागटा ने कहा कि लंबित महंगाई भत्ते और एरियर के साथ ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और लीव इन्कैशमेंट का भुगतान भी किया जाना चाहिए। यदि सरकार एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकती तो किस्तों में भुगतान करे, लेकिन प्रत्येक किस्त की राशि और भुगतान की तारीख स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद देनदारियां लंबित हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। बरागटा ने शिक्षा मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक रोहित ठाकुर पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस समस्या को सरकार के समक्ष कब और कितनी गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हजारों कर्मचारी और पेंशनर्स अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधि को उनकी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अब सिर्फ आश्वासन देने के बजाय लंबित देनदारियों के भुगतान का स्पष्ट रोडमैप और निश्चित तारीख सार्वजनिक करनी चाहिए।
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