फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   walking in front of the shops Action to be taken on collectors

Rampur Bushahar News: दुकानों के आगे रेहड़ी-फड़ी लगवाकर वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई

Thu, 22 Oct 2026 11:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
walking in front of the shops Action to be taken on collectors
रामपुर बाजार में अतिक्रमण पर नगर परिषद करेगी कार्रवाई। संवाद
अवैध वसूली की शिकायतों के बाद नगर परिषद सख्त
विज्ञापन

त्योहारी सीजन से पहले बाजार में बढ़ रहा अतिक्रमण
मुख्य शहर में बढ़ रहीं राहगीरों की परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। त्योहारी सीजन के दौरान चार जिलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र रामपुर में अतिक्रमण बढ़ जाता है। ऐसे में बाजार में खरीदारी करने पहुंचने वाले लोग खासकर स्कूली बच्चे खासी परेशानी झेलते हैं। अब इससे निपटने के लिए नगर परिषद सख्त हो गया है। नगर परिषद को कार्यकारी अधिकारी मिलने के बाद अब अतिक्रमण पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर परिषद ने अवैध वसूली की शिकायतों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर परिषद रामपुर बुशहर ने बाजार में बढ़ते अतिक्रमण और अव्यवस्थित ढंग से लगाई जा रही रेहड़ी-फड़ी के मामले को गंभीरता से लिया है। नगर परिषद को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को बैठा रहे हैं और उनसे प्रतिदिन 500 से 600 रुपये तक की वसूली की जा रही है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी वरुण शर्मा ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बाजार में अतिक्रमण बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के बाहर अनधिकृत रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाने के कारण बाजार की व्यवस्था प्रभावित होती है और पैदल चलने वाले लोगों और ग्राहकों को भी असुविधा होती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बाजार में अतिक्रमण और अनधिकृत गतिविधियों को किसी भी सूरत में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। नगर परिषद का उद्देश्य बाजार में सुव्यवस्था बनाए रखना, स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना और आम जनता को सुगम आवागमन उपलब्ध करवाना है। नगर परिषद की ओर से त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में अतिक्रमण पर नियंत्रण रखने और नियमों के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, अवैध वसूली से संबंधित शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र के सभी दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बाजार की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाना नगर परिषद के साथ-साथ सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें