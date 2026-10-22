फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Mock Drill on Fire Safety at Saraswatinagar College

Rampur Bushahar News: सरस्वतीनगर कॉलेज में अग्नि सुरक्षा पर मॉक ड्रिल, विद्यार्थियों को किया जागरूक

Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
आग बुझाने के तरीकों और आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों की दी जानकारी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू।
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने भूगोल विभाग के सहयोग से अग्नि सुरक्षा पर द्वितीय मॉकड्रिल एवं प्रदर्शन का आयोजन किया। सहायक प्राध्यापक कैलाश चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों और कर्मचारियों को आग से बचाव तथा आपात स्थिति में सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए। मॉकड्रिल के दौरान आग लगने के संभावित कारणों, समय रहते कार्रवाई करने और आपात स्थिति में शांत रहकर सुरक्षा नियमों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि आग लगने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करना चाहिए और बिना घबराए सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए।इस दौरान आग बुझाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हुए बताया गया कि कागज, लकड़ी और कपड़े जैसी ठोस ज्वलनशील वस्तुओं में लगी आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, बिजली के उपकरणों या ज्वलनशील तरल पदार्थों से लगी आग पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आग फैलने और करंट लगने का खतरा बढ़ सकता है। कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। महाविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों में आपात स्थितियों से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed