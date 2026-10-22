फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   LPG safety clinic held in Sarahan Bazar

Rampur Bushahar News: सराहन बाजार में एलपीजी सुरक्षा क्लीनिक का आयोजन

Thu, 22 Oct 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
LPG safety clinic held in Sarahan Bazar
सराहन दशहरा मेले में गैस उपभोक्ताओं को सुरक्षित उपयोग की जानकारी देते हुए। स्रोत: गैस एजेंसी 
ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। दशहरा उत्सव पर वीरवार को सराहन इंडेन ने सराहन बाजार में एलपीजी सुरक्षा क्लीनिक का आयोजन किया। इस दौरान एजेंसी प्रभारी नरेश नेगी ने लोगों को रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी और गैस सिलिंडर के इस्तेमाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया। नरेश नेगी ने लोगों को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग, गैस रिसाव से बचाव और किसी भी आपात स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से गैस का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इस अवसर पर लोगों को सुरक्षा होज पाइप भी वितरित किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें