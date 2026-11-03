फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Volleyball tournament in Basahara from November

Rampur Bushahar News: बसाहरा में वॉलीबॉल का महाकुंभ 5 नवंबर से, विजेता को मिलेंगे 51 हजार

Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
धरोहर द/श क्लब करवाएगा डे-नाइट प्रतियोगिता, महिला रस्साकशी और लोकनृत्य भी रहेंगे आकर्षण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
बसाहरा में 5 से 10 नवंबर तक धरोहर द/श क्लब की ओर से डे-नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई जाएगी। विजेता टीम को 51 हजार रुपये और उपविजेता को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। खेलों के साथ महिला रस्साकशी और लोकनृत्य प्रतियोगिताएं भी मुख्य आकर्षण रहेंगी। क्लब के अध्यक्ष हरीश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतियोगिता की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा बनाई गई। उन्होंने बताया कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अधिकतम 32 टीमें हिस्सा ले सकेंगी। सभी मुकाबले मैट पर नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। प्रतियोगिता ग्राम स्तर की होगी, जिसमें कॉलेज और आईटीआई की टीमें भाग नहीं ले सकेंगी। महिला रस्साकशी और लोकनृत्य प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,111 रुपये और द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 5,555 रुपये पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वॉलीबॉल में सर्वश्रेष्ठ अटैकर, सेटर, लिबेरो, उभरते खिलाड़ी और फेयर प्ले के लिए भी विशेष पुरस्कार रखे गए हैं। बैठक में क्लब उपाध्यक्ष संदीप राणा, सचिव विजय सिंह राणा, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश राणा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed