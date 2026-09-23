{"_id":"6ab3c1e2d56f0e22c20dbea7","slug":"villagers-in-delath-made-aware-of-corruption-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1032-170490-2026-09-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: देलठ में भ्रष्टाचार पर ग्रामीणों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: देलठ में भ्रष्टाचार पर ग्रामीणों को किया जागरूक

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 23 Sep 2026 11:40 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 11:40 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

