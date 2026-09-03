Rampur Bushahar News: वैदेही शर्मा का एमबीबीएस के लिए चयन
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
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कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। उपमंडल कुमारसैन की कांगल पंचायत के कोट गांव की वैदेही शर्मा का चयन एमबीबीएस के लिए हुआ। वैदेही ने नीट पास की। इसके बाद एमबीबीएस के लिए चयन हुआ है। वैदेही शर्मा का चयन पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और क्षेत्र में खुशी की लहर है। वैदेही शर्मा पीएमश्री जेबीएल के उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुमारसैन में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत इंदु शेखर शर्मा की बेटी हैं। कांगल पंचायत प्रधान सुमन शर्मा ने वैदेही शर्मा और उनके पूरे परिवार को बधाई दी है।
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