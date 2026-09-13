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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Women from Chebdi and Dhanah villages celebrated the Hartalika Teej festival

Rampur Bushahar News: चेबड़ी और धनाह गांव की महिलाओं ने मनाया हरतालिका तीज पर्व

Sun, 13 Sep 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:58 PM IST
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Women from Chebdi and Dhanah villages celebrated the Hartalika Teej festival
नित्थर में महिलाओं ने महिलाओं ने मनाया हरतालिका तीज पर्व। संवाद
नित्थर (कुल्लू)। उपतहसील नित्थर की देहरा पंचायत के चेबड़ी और धनाह गांव की महिलाओं ने रविवार को हरतालिका तीज पर्व मनाया। महिलाओं ने व्रत रखा। गांव की सभी महिलाओं ने भुवनेश्वरी माता चेबड़ी और धनेश्वरी माता धनाह के मंदिर में एकत्रित होकर पूजा पाठ किया। हरतालिका तीज सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं कुछ भी सेवन नहीं करती हैं। इस पर्व के दौरान महिलाएं नियमों के तहत अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती।
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