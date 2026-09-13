Rampur Bushahar News: खत्रोट कैंची में 100 पौधे रोपे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

कोटखाई(रोहड़ू)। घुंडा-भड़ैच पंचायत के सहयोग से खत्रोट कैंची के पास पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में करीब 100 पौधे रोपे गए। अभियान का नेतृत्व पंचायत प्रधान तनुजा शर्मा ने किया। युवा मंडल भड़ैच के प्रधान विकास शर्मा सहित युवा मंडल और महिला मंडल के सदस्यों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्थानीय लोगों से पौधों की नियमित देखभाल करने और अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने की अपील की। अतुल चौहान, गोपाल शर्मा, दिनेश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, प्रकाश चंद, शारदा देवी, मीरा शर्मा, शांशुभ शर्मा और शैविक शर्मा जैसे स्थानीय निवासियों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया। पंचायत प्रधान तनुजा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि पौधों की देखभाल और उनका संरक्षण भी सामूहिक जिम्मेदारी है। पंचायत भविष्य में भी ऐसे पौधारोपण और स्वच्छता अभियान जारी रखेगी। युवा और महिला मंडल के सदस्यों ने अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का संकल्प लिया।

खत्रोट कैंची में 100 पौधे रोपे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश