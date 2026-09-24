Rampur Bushahar News: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से तीन वर्षीय बच्ची की मौत, दादी घायल

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. प्रशासन ने 25 हजार रुपये की फौरी सहायता का दिया आश्वासन

संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। ठियोग क्षेत्र की धरेच पंचायत के सिंखुड़ी गांव में बुधवार दोपहर हुए सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दादी अपनी पोती को आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर घर लौट रही थी। दुर्घटना में घायल दादी का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया है। जानकारी के मुताबिक, सिंखुड़ी गांव से करीब एक किलोमीटर दूर चटोग में आंगनबाड़ी केंद्र है। बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे मीरा अपनी तीन वर्षीय पोती दिव्यांशी को आंगनबाड़ी से लेकर घर की ओर लौट रही थी। घर के पास ही चट्टोग-सिंखुड़ी सड़क पर पीछे से आ रही पिकअप ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार पिकअप नंबर एचपी 63ए-4318 का चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। हादसे में बच्ची दिव्यांशी गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे आईजीएमसी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं, दादी मीरा भी हादसे में बुरी तरह से घायल हुई हैं और आईजीएमसी में उनका उपचार चल रहा है। धरेच पंचायत के प्रधान सुनील शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद बुधवार रात करीब 12 बजे दिव्यांशी का पार्थिव शरीर गांव लाया गया। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत की ओर से परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधान ने बताया कि चट्टोग-सिंखुड़ी सड़क पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर पटवारी को भेजा गया था। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ठियोग शशांक गुप्ता को रिपोर्ट भेजी गई है। एसडीएम की ओर से पीड़ित परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। सुनील शर्मा ने बताया कि मृत बच्ची का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर और किसानी पर निर्भर है। परिवार में दो बहनें थी। बड़ी बहन करीब 10 वर्ष की है और वह भी दिव्यांग है, जबकि छोटी बहन दिव्यांशी थी, जिसकी हादसे में मौत हो गई। पुलिस थाना ठियोग में आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(ए) और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।