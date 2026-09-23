फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Theog College secures first place in internal rankings for the second time

Rampur Bushahar News: ठियोग कॉलेज ने दूसरी बार आंतरिक रैंकिंग में हासिल किया प्रथम स्थान

Wed, 23 Sep 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
ठियोग कॉलेज ने दूसरी बार आंतरिक रैंकिंग में हासिल किया प्रथम स्थान
विज्ञापन




. कॉलेज ने 1100 में से 980 अंक किए प्राप्त, कॉलेज प्राचार्य ने सभी को दी बधाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)।
राजकीय महाविद्यालय ठियोग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकारी महाविद्यालयों की टियर-II आंतरिक रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी प्रशंसा प्रमाणपत्र के अनुसार ठियोग कॉलेज ने 1100 में से 980 अंक प्राप्त किए हैं। जीडीसी ठियोग ने पिछले शैक्षणिक सत्र में भी टियर-II श्रेणी के सरकारी महाविद्यालयों की आंतरिक रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक, शैक्षणिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे, शैक्षणिक प्रदर्शन, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों में महाविद्यालय की भागीदारी और उपलब्धियों के सत्यापन के आधार पर की गई।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भूपिंद्र सिंह ठाकुर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जीडीसी ठियोग की एसएआर रिपोर्ट और आंकड़ों के संकलन प्रस्तुतीकरण ने प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों के बीच विशिष्ट स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय महाविद्यालय के शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। उन्होंने सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि महाविद्यालय की समग्र प्रगति और निरंतर बेहतर प्रदर्शन का प्रमाण है। एसएआर के संयोजक प्रो. प्रदीप ठाकुर और डॉ. विकास नाथन ने महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्राचार्य के नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन का परिणाम है। उन्होंने सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed