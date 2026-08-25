फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   The Ramlila will be organized on a grand scale in Rampur

Rampur Bushahar News: रामपुर में भव्य होगा रामलीला का आयोजन

Tue, 25 Aug 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
The Ramlila will be organized on a grand scale in Rampur
रामपुर में रामलीला आयोजन के लिए नगर परिषद से मांगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। संवाद
रामपुर बुशहर। रामलीला आयोजन के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के संबंध में मंगलवार को नगर परिषद रामपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष करन शर्मा सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया कि रामपुर में भव्य रामलीला का आयोजन होगा। रामलीला क्लब के सदस्यों ने आयोजन के लिए आवश्यक एनओसी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों के साथ चर्चा की। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने रामलीला के सफल आयोजन के लिए नगर परिषद की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। रामलीला क्लब के सदस्य ध्रुव शर्मा ने नगर परिषद अध्यक्ष, सभी पार्षदों और कार्यकारी अधिकारी का सहयोग एवं सकारात्मक आश्वासन देने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से इस वर्ष भी रामलीला का भव्य एवं सफल आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रामलीला क्लब के सदस्य ध्रुव शर्मा, राजेंद्र कौल, हितेश हनी, अभिनव गुप्ता, वंश मित्तल, आशीष शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें