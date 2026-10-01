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Rampur Bushahar News: नागरिक मंच निरमंड की हालत दयनीय, मरम्मत के लिए मांगा सहयोग

Thu, 01 Oct 2026 11:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:39 PM IST
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नगर पंचायत अध्यक्ष ने परियोजना प्रमुख से की भेंट
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संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)। नगर पंचायत निरमंड की अध्यक्ष सपना शर्मा और वार्ड सात के पार्षद जमवाल सिंह ने रामपुर जल विद्युत स्टेशन (412 मेगावाट) बायल के परियोजना प्रमुख विकास मारवाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत की ओर से आयोजित होने वाले गांधी जयंती समारोह में परियोजना प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद ने रामलीला मैदान निरमंड स्थित नागरिक मंच की खस्ता हालत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि नागरिक मंच की स्थिति लंबे समय से खराब है और आगामी जिला स्तरीय बूढ़ी दिवाली मेले से पहले इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने परियोजना प्रमुख से नागरिक मंच की मरम्मत के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। परियोजना प्रमुख विकास मारवाह ने इस मामले में सकारात्मक आश्वासन दिया। नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि परियोजना की ओर से सहयोग मिलने से नागरिक मंच की आवश्यक मरम्मत समय पर पूरी हो सकेगी और बूढ़ी दिवाली मेले के दौरान स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी।
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