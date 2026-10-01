Rampur Bushahar News: चौपाल में सेब से लदा ट्रक पलटा, चालक घायल, 500 क्रेटें क्षतिग्रस्त
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:49 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:49 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। उपमंडल चौपाल की बम्टा पंचायत में बुधवार रात को सेब से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा बम्टा मुख्य मार्ग पर बड़ौला के पास हुआ। ट्रक में करीब 500 क्रेटें सेब की थीं। ट्रक बम्टा से सेब लेकर हरियाणा जा रहा था। जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय चालक नजीर मोहम्मद (52) ट्रक में अकेला सवार था। वह गांव कुम्बड़ा, डाकघर देवत, तहसील चौपाल का निवासी है। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं। उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल नेरवा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे छुट्टी दे दी। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना किस वजह से हुई।
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