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Rampur Bushahar News: एचआरटीसी पेंशनरों ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता और एरियर भुगतान की उठाई मांग

Wed, 02 Sep 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:53 PM IST
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The monthly meeting of the Rohru unit was held at the New Bus Stand on Wednesday
रोहडू में आयोजित बैठक में भाग लेने वाले एचआरटीसी के पेंशनर। स्रोत: संघ 
रोहड़ू इकाई की मासिक बैठक बुधवार को न्यू बस स्टैंड में हुई
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन रोहड़ू इकाई की मासिक बैठक बुधवार को न्यू बस स्टैंड रोहड़ू में हुई। अध्यक्षता शौकी लाल ने की। इसमें पेंशनरों की लंबित मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई। संगठन ने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से दोबारा आग्रह किया है। उन्होंने पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिए निर्देशों का पालन करने को कहा। एचआरटीसी पेंशनरों को लंबित तीन फीसदी महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए। इस भुगतान के लिए फाइल प्रबंधन द्वारा सचिवालय भेजी जा चुकी है। हालांकि, एक माह बीत जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह किस्त करीब दस महीने पहले ही जारी की जा चुकी है। बैठक में मांग की गई कि एचआरटीसी पेंशनरों को भी तीन फीसदी महंगाई भत्ता इसी माह की पेंशन के साथ जोड़कर दिया जाए। यह आदेश तुरंत जारी किए जाएं। संगठन ने मुख्यमंत्री से एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का आग्रह किया। इसका उद्देश्य अन्य लंबित समस्याओं का समाधान करना है। इनमें समय पर पेंशन और पेंशन लाभों का भुगतान शामिल है। पे मैट्रिक्स के आधार पर पेंशन का पुनः संशोधन भी एक प्रमुख मांग है। पांच, दस और पंद्रह फीसदी पेंशन वृद्धि का एरियर भी मांगा गया है। संगठन ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने बताया कि 75 वर्ष से कम आयु के करीब नौ हजार एचआरटीसी पेंशनरों को एरियर का एक भी पैसा नहीं दिया गया है, जबकि सरकारी और अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से लंबित पेंशन एरियर का भुगतान किया जा चुका है। संगठन ने इस असमानता को दूर करने की अपील की। बैठक में गुलाब सिंह, जिशन लाल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
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