Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों ने राधा-कृष्ण के भजनों पर किया नृत्य
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:31 PM IST
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रामपुर बुशहर। रामपुर पब्लिक स्कूल नोगली में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने राधा-कृष्ण की मनमोहक वेशभूषा धारण कर प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों ने राधा-कृष्ण के भजनों पर सुंदर नृत्य कर वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रसंग प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ उनके प्रसंगों को प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे जानकारी दी।
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