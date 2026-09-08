Rampur Bushahar News: दलाश में 17 से 19 सितंबर तक सजेगा ऋषि पंचमी मेला

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. मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन

संवाद न्यूज एजेंसी

दलाश (कुल्लू)।

दलाश क्षेत्र में 17 से 19 सितंबर तक ऋषि पंचमी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में क्षेत्र के आराध्य जगेश्वर महादेव, खोडू देवता, कुई कंडा नाग देवता और दुर्गा माता शाणी विशेष रूप से उपस्थित होंगी। मेले की तैयारियों को लेकर शिव मंदिर दलाश में मेला कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्षता कमेटी प्रधान बहादुर सिंह ने की। मंदिर कमेटी के कारदार रमेश वर्मा ने कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। मेले के दौरान सौह मैदान में हिमाचल के लोक गायक पीसी डोगरा नाटियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करेंगे। उन्होंने बताया कि मेले के लिए प्लॉट आवंटन 10 सितंबर से शुरू होंगे। इच्छुक व्यापारी कमेटी से संपर्क कर अपनी जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। मेले की पूर्व संध्या पर सीरिगढ़ स्पोर्ट्स क्लब दलाश की ओर से 13 से 18 सितंबर तक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें दंगल, वॉलीबाल, कबड्डी, रस्साकशी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही महिला मंडलों की महिलाएं लोक नृत्य प्रस्तुत पेश करेंगे। 18 सितंबर को क्लब की ओर से रात्रि सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी ने क्षेत्रवासियों से मेले को सफल बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की है। कारदार रमेश वर्मा ने कहा कि ऋषि पंचमी मेला धार्मिक आस्था के साथ क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण उत्सव है।

. मेला कमेटी ने बैठक कर तैयार की आयोजन की रणनीति