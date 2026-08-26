Rampur Bushahar News: तकलेच-दारनघाटी सड़क भारी वाहनों की आवाजाही के लिए हुई बहाल
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:30 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
. बस सेवा बहाल होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
. शील परोग भूस्खलन पाइंट पर दलदल की स्थिति बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी
डंसा (रामपुर बुशहर)। 12/20 क्षेत्र की लाइफ लाइन तकलेच-दारनघाटी सड़क तीन दिन बाद भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गई है। क्षेत्र में सेब सीजन के बीच बागवानों को सड़क के बहाल होने से बड़ी राहत मिली है। वहीं, परिवहन निगम की बस सेवा फिर से शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते कई दिनों सड़क पर शील परोग में लगातार भूस्खलन के चलते सड़क बार-बार अवरुद्ध हो रही थी। छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए भले ही लोक निर्माण विभाग ने कुछ दिन पहले सड़क बहाल की लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करवाने में काफी समय लगा। मौसम खुलने के बाद बुधवार से सड़क सभी तरह के वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित होने से कूहल और देवठी पंचायत के हजारों लोगों की परेशानियां खत्म हुई हैं लेकिन यदि मौसम फिर से खराब होता है तो सड़क के बाधित होने का खतरा बरकरार है। सड़क खुलने से किसान-बागवानों और पशुपालकों ने लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गोवर्धन शर्मा ने बताया कि अवरुद्ध सड़क सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। सड़क पर दलदल की स्थिति बरकरार है। मौसम यदि साफ रहता है तो सड़क को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सकेगा।
विज्ञापन
. शील परोग भूस्खलन पाइंट पर दलदल की स्थिति बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी
डंसा (रामपुर बुशहर)। 12/20 क्षेत्र की लाइफ लाइन तकलेच-दारनघाटी सड़क तीन दिन बाद भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गई है। क्षेत्र में सेब सीजन के बीच बागवानों को सड़क के बहाल होने से बड़ी राहत मिली है। वहीं, परिवहन निगम की बस सेवा फिर से शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते कई दिनों सड़क पर शील परोग में लगातार भूस्खलन के चलते सड़क बार-बार अवरुद्ध हो रही थी। छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए भले ही लोक निर्माण विभाग ने कुछ दिन पहले सड़क बहाल की लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करवाने में काफी समय लगा। मौसम खुलने के बाद बुधवार से सड़क सभी तरह के वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित होने से कूहल और देवठी पंचायत के हजारों लोगों की परेशानियां खत्म हुई हैं लेकिन यदि मौसम फिर से खराब होता है तो सड़क के बाधित होने का खतरा बरकरार है। सड़क खुलने से किसान-बागवानों और पशुपालकों ने लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गोवर्धन शर्मा ने बताया कि अवरुद्ध सड़क सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। सड़क पर दलदल की स्थिति बरकरार है। मौसम यदि साफ रहता है तो सड़क को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सकेगा।