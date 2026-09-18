Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी दी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:32 PM IST
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कोटखाई (रोहड़ू)। डीएवी शताब्दी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 'मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता' पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। एफआरयू. कोटखाई की क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. लाक्षी नेगी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। महाविद्यालय के कॅरिअर काउंसिलिंग सेल ने इस व्याख्यान का आयोजन किया। कॅरिअर काउंसिलिंग सेल के संयोजक विनोद गुप्ता ने मुख्य वक्ता का स्वागत किया। डॉ. लाक्षी नेगी ने विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन की जानकारी दी। उन्होंने मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। लाक्षी नेगी ने छात्रों को मानसिक तनाव समझने और विशेषज्ञों से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नाटकीय भूमिकाओं के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के विषयों को प्रस्तुत किया। इससे उन्हें इन विषयों को प्रभावी ढंग से समझने का अवसर मिला। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रोशन लाल वशिष्ठ ने मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त किया।
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