Rampur Bushahar News: बैडमिंटन, शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:41 PM IST
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नेरवा (रोहड़ू)। राजकीय महाविद्यालय नेरवा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने ‘फिट इंडिया’ अभियान के तहत तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता करवाई। इसमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैडमिंटन, शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस में विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन पर महाविद्यालय के प्राचार्य बलबीर सागर कलसाइक ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने ‘फिट इंडिया’ अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। कलसाइक ने कहा, स्वस्थ शरीर और मजबूत मानसिक स्वास्थ्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं।
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