फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Students of PM Shri School Rampur were first in folk dance

Rampur Bushahar News: पीएम श्री स्कूल रामपुर की छात्राएं लोकनृत्य में रहीं प्रथम

Wed, 04 Nov 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Students of PM Shri School Rampur were first in folk dance
पीएम श्री स्कूल रामपुर की राज्य स्तरीय विजेता टीम पुरस्कार के साथ। स्रोत :  स्कूल प्रबंधन
रामपुर बुशहर। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर की छात्राओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। चौपाल में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-14 लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की 18 छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं ने लोकनृत्य के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया। उनकी शानदार प्रस्तुति ने विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर ने प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें