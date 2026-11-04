Rampur Bushahar News: पीएम श्री स्कूल रामपुर की छात्राएं लोकनृत्य में रहीं प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:09 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:09 PM IST
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रामपुर बुशहर। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर की छात्राओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। चौपाल में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-14 लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की 18 छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं ने लोकनृत्य के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया। उनकी शानदार प्रस्तुति ने विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर ने प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को बधाई दी।
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