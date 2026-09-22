Rampur Bushahar News: बीएससी तृतीय वर्ष की श्रुति जोगटा बनीं सीएससीए अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:01 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:01 PM IST
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रोहड़ू।
राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय, सीमा में नवगठित कॉलेज स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन (सीएससीए) के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों और मनोनीत सदस्यों ने अपने दायित्वों का ईमानदारी और जिम्मेदारी से निर्वहन करने की शपथ ली। सीएससीए में बीएससी तृतीय वर्ष की श्रुति जोगटा को अध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा बीए द्वितीय वर्ष की पालक को उपाध्यक्ष, एमए तृतीय सेमेस्टर की मेहक चौहान को सचिव और बीए प्रथम सेमेस्टर की निकिता को संयुक्त सचिव बनाया गया है। विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के आधार पर रवि कुमार को रोवर, गुंजन को रेंजर, रिजुल और ओशिन को एनसीसी, अंजलि और अनुराग को एनएसएस, शोभित नेगी और श्रुति को संस्कृति, हुन्नी ब्रागटा और तान्या को खेलकूद तथा नितिन और अदिति शर्मा को क्लब एवं सोसायटी श्रेणी में सीएससीए के लिए मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रेम प्रकाश चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सीएससीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सीएससीए का गठन किया गया है।
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राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय, सीमा में नवगठित कॉलेज स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन (सीएससीए) के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों और मनोनीत सदस्यों ने अपने दायित्वों का ईमानदारी और जिम्मेदारी से निर्वहन करने की शपथ ली। सीएससीए में बीएससी तृतीय वर्ष की श्रुति जोगटा को अध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा बीए द्वितीय वर्ष की पालक को उपाध्यक्ष, एमए तृतीय सेमेस्टर की मेहक चौहान को सचिव और बीए प्रथम सेमेस्टर की निकिता को संयुक्त सचिव बनाया गया है। विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के आधार पर रवि कुमार को रोवर, गुंजन को रेंजर, रिजुल और ओशिन को एनसीसी, अंजलि और अनुराग को एनएसएस, शोभित नेगी और श्रुति को संस्कृति, हुन्नी ब्रागटा और तान्या को खेलकूद तथा नितिन और अदिति शर्मा को क्लब एवं सोसायटी श्रेणी में सीएससीए के लिए मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रेम प्रकाश चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सीएससीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सीएससीए का गठन किया गया है।