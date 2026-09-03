Rampur Bushahar News: मार्च पास्ट में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगश रहा प्रथम

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. प्रतियोगिता में 18 स्कूलों की 180 प्रतिभागी दिखाएंगी दमखम

संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वीरवार को शिक्षा खंड आनी की अंडर-14 छात्रा वर्ग खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में क्षेत्र के 18 स्कूलों की 180 छात्राएं भाग ले रही हैं। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन आनी के अध्यक्ष सुनील मियां बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट प्रतियोगिता में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, वॉलीबाल, खो-खो, बैडमिंटन और योग सहित विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानाचार्य प्रबोध ठाकुर ने सभी स्कूलों से आए शिक्षकों और छात्राओं का स्वागत किया। स्कूल के बच्चों ने शुभारंभ अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। मुख्यअतिथि ने प्रतिभागी छात्राओं से खेल भावना, अनुशासन और शांति के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्राओं को साइबर क्राइम और नशे से बचाव के बारे में जागरूक किया। सुनील ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 21 हजार रुपये की राशि भेंट की।इस मौके पर एडवोकेट राजेश कुमार, एडवोकेट राज कमल, एडवोकेट विवेक राज, सुशील कुमार, एसएमसी अध्यक्ष रंजू कायथ, शांता कुमार, प्रताप ठाकुर, टोडर मल, कुंगश स्कूल को गोद लेने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश ठाकुर, उमा शंकर दीक्षित, खेलकूद प्रभारी चमन ठाकुर, वेदप्रिया, संजीव राणा, मनजीत और चंदा राम सहित अन्य उपस्थित रहे।