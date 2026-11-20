Rampur Bushahar News: रामपुर में एनएच के किनारे खड़े 66 कबाड़ वाहनों को हटाने के निर्देश
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:27 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:27 PM IST
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एसडीएम ने एनएचएआई को लिखा पत्र, एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम
बाजार और सड़क किनारे खड़े पुराने व क्षतिग्रस्त वाहन यातायात में बन रहे बाधा
वजीर-बावड़ी में अस्थायी यार्ड बनाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर शहर में एनएच-पांच के किनारे लंबे समय से खड़े पुराने, क्षतिग्रस्त और कबाड़ वाहनों को हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रामपुर के एसडीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर सड़क के किनारे खड़े 66 कबाड़ वाहनों को हटाने की कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने जारी पत्र में कहा है कि लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग रामपुर ने पहले ही नगर परिषद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों पर खड़े 66 पुराने, क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी वाहनों की पहचान की थी। संबंधित वाहन मालिकों को इन्हें हटाने के नोटिस भी जारी किए गए। इसके बावजूद वाहन सड़क के किनारे खड़े हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्र के अनुसार, रामपुर से गुजरने वाले एनएच-05 का संबंधित हिस्सा अब एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इन वाहनों को हटाने की जिम्मेदारी भी एनएचएआई को निभानी होगी। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्वत: संज्ञान मामले फलोदी दुर्घटना बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सुओ मोटो रिट याचिका संख्या 9/2025) का हवाला देते हुए सड़क से अतिक्रमण और अवरोध हटाने के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। वाहनों को हटाने के लिए वजीर बावड़ी के समीप खाली सरकारी भूमि को अस्थायी यार्ड के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यहां हटाए गए वाहनों को रखा जा सकेगा। इसके अलावा वाहनों की निगरानी के लिए दो सौर ऊर्जा से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया है ताकि यार्ड में रखे वाहनों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित हो सके।
एनएचएआई को पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सभी 66 वाहनों को हटाने की कार्रवाई पूरी करने को कहा है। इस कार्रवाई से रामपुर शहर में यातायात सुचारु होगा और सड़क पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। - हर्ष अमरेंद्र सिंह, एसडीएम
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बाजार और सड़क किनारे खड़े पुराने व क्षतिग्रस्त वाहन यातायात में बन रहे बाधा
वजीर-बावड़ी में अस्थायी यार्ड बनाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर शहर में एनएच-पांच के किनारे लंबे समय से खड़े पुराने, क्षतिग्रस्त और कबाड़ वाहनों को हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रामपुर के एसडीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर सड़क के किनारे खड़े 66 कबाड़ वाहनों को हटाने की कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने जारी पत्र में कहा है कि लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग रामपुर ने पहले ही नगर परिषद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों पर खड़े 66 पुराने, क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी वाहनों की पहचान की थी। संबंधित वाहन मालिकों को इन्हें हटाने के नोटिस भी जारी किए गए। इसके बावजूद वाहन सड़क के किनारे खड़े हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्र के अनुसार, रामपुर से गुजरने वाले एनएच-05 का संबंधित हिस्सा अब एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इन वाहनों को हटाने की जिम्मेदारी भी एनएचएआई को निभानी होगी। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्वत: संज्ञान मामले फलोदी दुर्घटना बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सुओ मोटो रिट याचिका संख्या 9/2025) का हवाला देते हुए सड़क से अतिक्रमण और अवरोध हटाने के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। वाहनों को हटाने के लिए वजीर बावड़ी के समीप खाली सरकारी भूमि को अस्थायी यार्ड के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यहां हटाए गए वाहनों को रखा जा सकेगा। इसके अलावा वाहनों की निगरानी के लिए दो सौर ऊर्जा से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया है ताकि यार्ड में रखे वाहनों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित हो सके।
एनएचएआई को पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सभी 66 वाहनों को हटाने की कार्रवाई पूरी करने को कहा है। इस कार्रवाई से रामपुर शहर में यातायात सुचारु होगा और सड़क पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। - हर्ष अमरेंद्र सिंह, एसडीएम
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