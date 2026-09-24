Rampur Bushahar News: काजा में पंचायत प्रतिनिधियों को बताईं योजनाएं
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:33 PM IST
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काजा (लाहौल-स्पीति)। जिला श्रम कल्याण अधिकारी सपन जसरोतिया ने स्पीति क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों को 14 कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। यह कार्यक्रम काजा स्थित एडीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें 12 ग्राम पंचायतों के 37 प्रतिनिधि शामिल हुए। जसरोतिया ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की इन योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और श्रमिकों एवं उनके परिवारों को मिलने वाले विभिन्न लाभों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभी 14 योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र भी वितरित किए गए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत पात्र निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के साथ पंजीकरण, ई-केवाईसी और नवीनीकरण के लिए प्रेरित करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र श्रमिक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। सपन जसरोतिया ने कहा कि जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने जोर दिया कि पंचायत प्रतिनिधि इस कार्य में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा सकते हैं। यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि सरकार की पहलें सही लाभार्थियों तक पहुंचें।
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