Rampur Bushahar News: कोटगढ़ में वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला

विज्ञापन



कोटगढ़ में बुधवार को वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला गया। विधायक ठियोग कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में यह मार्च लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस कोटगढ़ से तहसीलदार कार्यालय तक निकाला गया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई गई। मार्च में शामिल लोगों ने लोकतंत्र की मजबूती, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा का मुद्दा उठाया। वक्ताओं ने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करना जरूरी है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी जताया। विधायक कुलदीप सिंह ने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अडिग है।