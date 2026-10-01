Rampur Bushahar News: एमएड के तृतीय सेमेस्टर में स्मृति सिंह ने 80.75 अंक प्राप्त कर झटका प्रथम स्थान

रामपुर बुशहर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएड/एमएड एवं डिग्री कॉलेज नोगली ने शानदार शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमएड सत्र 2025–27 के द्वितीय सेमेस्टर और सत्र 2024–26 के तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए। परीक्षा में संस्थान का शत-प्रतिशत परिणाम रहा। एमएड के तृतीय सेमेस्टर में स्मृति सिंह ने 80.75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। मनीष चौहान ने 80.25 प्रतिशत अंक के द्वितीय स्थान और प्रीति चौहान ने 79.75 प्रतिशत अंक हासिल कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। सत्र 2025–27 के द्वितीय सेमेस्टर में प्रियंका ने 79.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, राहुल शर्मा ने 79.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान और हर्षिता शर्मा ने 78.4 प्रतिशत अंक हासिल कर तृतीय स्थान हासिल किया। संस्थान की प्राचार्या डॉ. सीमा भारद्वाज ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई दी। कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और निरंतर समर्पण का परिणाम है। संस्थान के संस्थापक डॉ. मुकेश कुमार ने सभी सफल प्रशिक्षुओं और अध्यापक वर्ग को शुभकामनाएं दीं।