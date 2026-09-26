Rampur Bushahar News: कुंगश-कराणा सड़क पर गडढ़ों की भरमार, मरम्मत की मांग

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पनेई से कराणा तक डेढ़ किमी हिस्से में सबसे ज्यादा परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीआनी (कुल्लू)। आनी क्षेत्र की कुंगश-कराणा सड़क एक साल से बदहाल है। करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरम्मत न होने से स्थानीय लोगों में लोक निर्माण विभाग के प्रति रोष है।पनेई से कराणा तक करीब डेढ़ किलोमीटर हिस्से की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सड़क पर इतने गहरे गड्ढे बन गए हैं कि छोटे वाहनों की चेसी तक जमीन से टकरा रही है। इससे वाहनों के कलपुर्जों को नुकसान पहुंच रहा है। इस सड़क से होकर गुजरने वाली बसों में भी यात्रियों को हिचकाेले खाने पड़ रहे हैं। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को सड़क पर गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। कराणा-1 पंचायत के प्रधान चुनी लाल राठौर और उपप्रधान प्रवेश शर्मा ने बताया कि पहले भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मरम्मत की मांग कर चुके हैं। उन्होंने विभाग से मांग की है कि सड़क की जल्द मरम्मत कर लोगों को राहत प्रदान की जाए।उधर, लोक निर्माण विभाग आनी के सहायक अभियंता मनीष कुमार ने कहा कि उक्त सड़क को सुधारने के लिए मजदूर भेजे जाएंगे। सड़क का मरम्मत कार्य जल्द करवाया जाएगा।