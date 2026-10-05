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Rampur Bushahar News: रांगले में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, चालक की मौत

Mon, 05 Oct 2026 11:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:31 PM IST
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Road accident in Rangle, one dead; accident in Kinnaur
चोलिंग मीरू सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई पिकअप। संवाद
. चोलिंग-मीरू सड़क पर रात 1:15 बजे पेश आया हादसा
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. पीड़ित परिवार को प्रशासन ने जारी की 25 हजार की फौरी राहत

संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)। जनजातीय जिला सड़क हादसों के लिहाज से संवेदनशील बनता जा रहा है। किन्नौर जिले के पुराने हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग पर रांगले के पास रविवार रात को सड़क हादसे में 27 वर्षीय चालक की मौत हो गई। पुलिस को हादसे की सूचना सोमवार सुबह मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। टापरी थाने से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप नंबर एचपी 26ए-4241 में सवार होकर चालक मीरू से रुनंग गांव की ओर जा रहा था। रात करीब 1:15 बजे चोलिंग-मीरू संपर्क सड़क पर रांगले बस अड्डे के पास पिकअप चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में वाहन चालक एवं मालिक 27 वर्षीय लवीस, पुत्र सुखराम, गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार सुबह हादसे की सूचना मिलते ही टापरी थाने से एएसआई सन्नी बौद्ध की अगुवाई में आरक्षी पंकज और पुष्पराज की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद खाई से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी टापरी पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं, प्रशासन की ओर से तहसीलदार टापरी इंद्र सिंह खोश्टो ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को फौरी राहत के रूप में 25 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। एसपी किन्नौर सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि सड़क हादसे में पिकअप चालक की मौत हुई है। टापरी पीएचसी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

चोलिंग मीरू सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई पिकअप। संवाद

चोलिंग मीरू सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई पिकअप। संवाद

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