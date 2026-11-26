विज्ञापन

चौपाल (रोहड़ू)। संविधान दिवस के अवसर पर वीरवार को एसडीएम चौपाल हेम चंद वर्मा की अध्यक्षता में उपमंडल कार्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ करवाया और संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति निष्ठा रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने तथा संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।