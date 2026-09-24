{"_id":"6ab510a83bb73f078d080a8b","slug":"ptf-kinnaur-expresses-resentment-over-the-complex-policy-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1032-170572-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: प्राथमिक स्कूलों के यूडाइज मर्जर और कांप्लेक्स नीति का पीटीएफ किन्नौर ने जताया रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: प्राथमिक स्कूलों के यूडाइज मर्जर और कांप्लेक्स नीति का पीटीएफ किन्नौर ने जताया रोष

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 24 Sep 2026 11:29 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 11:29 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

