Rampur Bushahar News: नेरवा में रविवार को चार घंटे बिजली बंद

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नेरवा। विद्युत उपमंडल नेरवा के झिकनीपुल-नेरवा मेन फीडर के अंतर्गत आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते रविवार, 20 सितंबर को रुसलाह, रिंजट देईया, द्ववड्डा, टिक्कारी और मशराह क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति चार घंटे बाधित रहेगी। विभाग के अनुसार दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता अनिल खीमटा ने बताया कि मरम्मत कार्य मौसम की अनुकूलता पर निर्भर रहेगा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। संवाद