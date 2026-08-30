Rampur Bushahar News: लोगों ने दारन गांव में उखाड़े भांग के पौधे

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अभियान के दौरान गांव के विभिन्न स्थानों पर उगे भांग के पौधों को उखाड़कर नष्ट किया गया। इसमें महिला मंडल की सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और युवक मंडल के युवाओं ने सक्रिय भागीदारी की। पंचायत उपप्रधान संजीव लंबरदार ने भी स्वयं अभियान में शामिल होकर भांग उखाड़ी। ग्रामीणों ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से युवाओं को नशे से दूर रखने और गांव में नशामुक्त वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रखने का संकल्प लिया। संवाद

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रामपुर बुशहर। दोफदा पंचायत के दारन गांव में रविवार को महिलाओं ने भांग उखाड़ो अभियान चलाया। अभियान की अध्यक्षता पंचायत उपप्रधान संजीव लंबरदार ने की। इस दौरान ग्रामीणों, खासकर युवाओं को नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया।