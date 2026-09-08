Rampur Bushahar News: काजा में पेंशन, फंड अदालत एवं लेखा कार्यशाला 10 सितंबर को
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:20 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:20 PM IST
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काजा। स्पीति उपमंडल में 10 सितंबर को पेंशन, फंड अदालत और लेखा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला एडीसी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में होगी। वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुधीर राणा ने बताया कि यह आयोजन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के निर्देशों पर किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से संबंधित हकदारी मामलों का निस्तारण करना है। इसका लक्ष्य इन मामलों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करना है। कार्यशाला के दौरान संबंधित व्यक्तियों को उनके मामलों के समाधान और आवश्यक मार्गदर्शन भी मिलेगा। यह पहल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। संवाद
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