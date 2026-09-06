Rampur Bushahar News: एनसीसी कैडेटों ने चंडिका मंदिर, रोघी पंचायत का किया भ्रमण
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:00 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:00 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। 8वीं हिमाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी रामपुर की ओर से वाइब्रेंट विलेज कैंप चलाया जा रहा है। चौथे दिन कैडेटों ने कोठी स्थित चंडिका माता मंदिर और रोघी पंचायत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय संस्कृति, धार्मिक महत्व और ग्रामीण प्रशासन की जानकारी हासिल की। कैडेटों ने कोठी स्थित चंडिका माता मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही, मंदिर की विशेषताओं के बारे में भी जाना। इसके बाद उन्होंने रोघी पंचायत का दौरा किया। यहां कैडेटों ने पंचायत व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को भी समझा। इस दौरान उन्हें ग्रामीण प्रशासन और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका को समझने का अवसर मिला।
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