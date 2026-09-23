Rampur Bushahar News: विधायक नंद लाल आज से रहेंगे रामपुर दौरे पर
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:33 PM IST
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रामपुर बुशहर।
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और रामपुर विधायक नंद लाल 24 सितंबर से 1 अक्तूबर तक रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। विधायक नंद लाल 24 सितंबर को सुबह 9:00 बजे शिमला से रवाना होकर दोपहर 12:00 बजे रामपुर पहुंचेंगे। रामपुर में रात्रि ठहराव करेंगे। 25 से 27 सितंबर तक रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनेंगे। 28 सितंबर को कशापाट में मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। 29 सितंबर को रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी शिकायतें सुनेंगे। 30 सितंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तकलेच में शिक्षा मंत्री के साथ रहेंगे और रामपुर में रात्रि ठहराव करेंगे। 1 अक्तूबर को नंद लाल सुबह 10:00 बजे रामपुर से शिमला के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:00 बजे शिमला पहुंचेंगे।
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हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और रामपुर विधायक नंद लाल 24 सितंबर से 1 अक्तूबर तक रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। विधायक नंद लाल 24 सितंबर को सुबह 9:00 बजे शिमला से रवाना होकर दोपहर 12:00 बजे रामपुर पहुंचेंगे। रामपुर में रात्रि ठहराव करेंगे। 25 से 27 सितंबर तक रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनेंगे। 28 सितंबर को कशापाट में मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। 29 सितंबर को रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी शिकायतें सुनेंगे। 30 सितंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तकलेच में शिक्षा मंत्री के साथ रहेंगे और रामपुर में रात्रि ठहराव करेंगे। 1 अक्तूबर को नंद लाल सुबह 10:00 बजे रामपुर से शिमला के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:00 बजे शिमला पहुंचेंगे।