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Rampur Bushahar News: खनोग-सुरड़बंगला सड़क का 1.20 करोड़ से हो रहा कायाकल्प

Wed, 11 Nov 2026 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:01 PM IST
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Khanog-Suradbangla road undergoing transformation
खनोग-सूरड़बंगला सडक़ का हो रहा कायाकल्प। संवाद
. ननखड़ी की मझोली टिप्पर पंचायत के हजारों ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर सड़क सुविधा
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. लोक निर्माण विभाग वार्षिक मरम्मत योजना के तहत करवा रहा टारिंग
. सड़क सुधरने से किसानों-बागवानों सहित स्कूली बच्चों और मरीजों को मिलेगी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
ननखड़ी (रामपुर बुशहर)। ननखड़ी तहसील की मझोली टिप्पर पंचायत में खनोग-सुरड़बंगला सड़क का 1.20 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग वार्षिक मरम्मत योजना के तहत साढ़े चार किलोमीटर लंबी सड़क पर टारिंग का कार्य करवा रहा है। इस सड़क के सुधरने से सुरड़बंगला, कंदरेड़ी, डीम, कोटला समेत आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी। सड़क की हालत बेहतर होने से स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और मरीजों को राहत मिलेगी। सड़क सुधारीकरण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में अकबर सिंह, राई सिंह, शमशेर सिंह, राजेश कनैन, संजीव कुमार और संतोष कुमार समेत अन्य लोगों ने खुशी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत बेहतर होने से क्षेत्र के किसानों-बागवानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस सड़क की खराब स्थिति के कारण नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क सुधरने से सेब सहित अन्य नकदी फसलों की ढुलाई अधिक सुगम होगी और समय पर उत्पाद मंडियों तक पहुंचाए जा सकेंगे। ग्रामीणों ने सड़क के सुधारीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में पूरा होगा।



लोक निर्माण विभाग खनोग-सुरड़बंगला सड़क पर वार्षिक मरम्मत योजना के तहत करीब 1.20 करोड़ रुपये की लागत से टारिंग का कार्य करवा रहा है। जल्द ही सड़क का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। - राकेश श्याम, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग ननखड़ी
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