Rampur Bushahar News: लवी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में स्कूली बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:11 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:11 PM IST
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. पदम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में एकल और समूह नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां
. रामपुर, शिमला, कुल्लू और किन्नौर के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा
. विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों से दर्शकों की बटोरी वाहवाही
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के उपलक्ष्य में पदम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर में सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को पहली सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने एकल और समूह नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में शिमला, कुल्लू, किन्नौर और रामपुर क्षेत्र के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एंजेल काल्टा, निशांत युवांश, यशी नेगी, सृष्टि, अनन्या चौहान, रितिका कश्यप और अंकिता ने एकल नृत्य प्रस्तुत किए। ट्विंकल टोज क्रू और सेवा भारती रामपुर के कलाकारों ने समूह नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अलावा विजय पब्लिक स्कूल सनारसा के विद्यार्थियों ने समूहनृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में रामपुर पब्लिक स्कूल नोगली, डीएवी पब्लिक स्कूल दत्तनगर, धौम्य पब्लिक स्कूल रामकोला, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, साईं विद्या पब्लिक स्कूल रामपुर, सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस रामपुर बुशहर और लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल ब्रौ के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोक संस्कृति और नृत्य कला के विभिन्न रंग दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। लवी मेले के दौरान आयोजित ये सांस्कृतिक संध्याएं स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रही हैं।
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. रामपुर, शिमला, कुल्लू और किन्नौर के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा
. विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों से दर्शकों की बटोरी वाहवाही
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के उपलक्ष्य में पदम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर में सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को पहली सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने एकल और समूह नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में शिमला, कुल्लू, किन्नौर और रामपुर क्षेत्र के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एंजेल काल्टा, निशांत युवांश, यशी नेगी, सृष्टि, अनन्या चौहान, रितिका कश्यप और अंकिता ने एकल नृत्य प्रस्तुत किए। ट्विंकल टोज क्रू और सेवा भारती रामपुर के कलाकारों ने समूह नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अलावा विजय पब्लिक स्कूल सनारसा के विद्यार्थियों ने समूहनृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में रामपुर पब्लिक स्कूल नोगली, डीएवी पब्लिक स्कूल दत्तनगर, धौम्य पब्लिक स्कूल रामकोला, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, साईं विद्या पब्लिक स्कूल रामपुर, सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस रामपुर बुशहर और लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल ब्रौ के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोक संस्कृति और नृत्य कला के विभिन्न रंग दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। लवी मेले के दौरान आयोजित ये सांस्कृतिक संध्याएं स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रही हैं।