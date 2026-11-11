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Rampur Bushahar News: भाजपा नेता कौल ने राज्यपाल का किया स्वागत

Wed, 11 Nov 2026 11:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:14 PM IST
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रामपुर के परिधि गृह में राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। भाजपा नेता कौल सिंह नेगी ने बुधवार को रामपुर पहुंचने पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से परिधि गृह में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल का स्वागत और अभिनंदन किया। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के शुभारंभ पर उन्हें शुभकामनाएं भी दीं। कौल सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान उन्हें उनका मार्गदर्शन और स्नेहपूर्ण सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने राज्यपाल के रामपुर आगमन पर आभार जताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इस मौके पर भाजपा महामंत्री राममूर्ति चौहान, विजय गुप्ता, नीना शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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