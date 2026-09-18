Rampur Bushahar News: घड़ीन में डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी

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चौपाल (रोहड़ू)। राज्य सहकारी बैंक की मड़ावग शाखा ने ग्राम घड़ीन में डिजिटल वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया। शिविर में लोगों को बैंक की योजनाएं और डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक लोकिंद्र चौहान ने की। बैंक की टीम ने केवाईसी अपडेट, हिमपैसा और यूपीआई जैसी योजनाओं की जानकारी दी। सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सशक्त महिला ऋण योजना पर भी प्रकाश डाला गया।