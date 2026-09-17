Rampur Bushahar News: चेस ओपन वर्ग में एफसी वर्मा ने पहला और आरव ने पाया दूसरा स्थान

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संवाद न्यूज एजेंसी

दलाश (कुल्लू)। ऋषि पंचमी मेले की पूर्व संध्या पर सिरिगढ़ स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का वीरवार को समापन हुआ। समापन समारोह में आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के परिणामों में चेस ओपन वर्ग में एफसी वर्मा ने पहला और आरव ने दूसरा स्थान हासिल किया। चेस अंडर-19 वर्ग में आरव प्रथम और ईशान द्वितीय रहे। बैडमिंटन डबल में विवेक और विकेश की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सिरिगढ़ स्पोर्ट्स क्लब को बधाई दी। विधायक ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लें। उन्होंने दलाश प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा भी की। समापन समारोह में दलाश भाजपा मंडलाध्यक्ष विक्की वर्मा, पूर्व पंचायत समिति निरमंड अध्यक्ष दिलीप, सुनील परमार, राकेश वर्मा, सत्येंद्र शर्मा और स्पोर्ट्स क्लब अध्यक्ष दुष्यंत परमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

विधायक ने विजेताओं को किया सम्मानित, प्राथमिक विद्यालय के शौचालय के लिए दो लाख की घोषणा