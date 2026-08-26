Rampur Bushahar News: चौपाल कॉलेज में सरोता को पीटीए अध्यक्ष चुना, अमर सिंह उपाध्यक्ष

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संवाद न्यूज एजेंसी

चौपाल।

राजकीय महाविद्यालय चौपाल में बुधवार को अभिभावक शिक्षक संघ की आम सभा की बैठक हुई। इस बैठक में संघ की नई कार्यकारिणी का लोकतांत्रिक तरीके से गठन किया गया। महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य कन्या नेगी ने बैठक की अध्यक्षता की। नई कार्यकारिणी में सरोता को अध्यक्ष चुना गया है। अमर सिंह को उपाध्यक्ष और प्रियंका ठाकुर (सहायक आचार्य) को सचिव बनाया गया। आशा मानसाईक सह सचिव और मिताली माल्टा (सहायक आचार्य) कोषाध्यक्ष चुनी गईं। ये सभी पदाधिकारी महाविद्यालय के शैक्षणिक और विकासात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। कार्यकारी सदस्यों के तौर पर डॉ. बबीता (सहायक आचार्य), डॉ. नेहा शर्मा (सहायक आचार्य) और मयंका शर्मा (सहायक आचार्य) को शामिल किया गया। इनके साथ केवल राम, शीला और नरवीर नेगी भी कार्यकारी सदस्य चुने गए। बैठक में महाविद्यालय के शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों ने भाग लिया। पूर्व अभिभावक शिक्षक संघ के कार्यों और आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य कन्या नेगी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं भी दीं। नेगी ने कहा कि अभिभावक शिक्षक संघ महाविद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संघ इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्राचार्य ने उम्मीद जताई कि सभी नवनिर्वाचित सदस्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे। वे महाविद्यालय और विद्यार्थियों के हित में कार्य करेंगे। बैठक के अंत में नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी गईं। महाविद्यालय के शैक्षणिक और विकास कार्यों में संघ की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया।