Rampur Bushahar News: आनी स्कूल में पौष्टिक व्यंजनों की लगी प्रदर्शनी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विद्यार्थियों ने तैयार किए तरह-तरह के व्यंजन
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में सोमवार को पौष्टिक व्यंजनों की खुशबू बिखरी। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य पर स्कूल के हेल्थ केयर एवं ऑटोमोबाइल ट्रेड के विद्यार्थियों ने विभिन्न पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन तैयार किए। विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, वेज पनीर बॉल्स, शिमला परांठा, पतरोड़ा, हलवा, फ्राइड राइस, नारियल बर्फी, बालूशाही और वेज क्वेसाडिल्ला सहित अनेक व्यंजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम हेल्थकेयर शिक्षिका यामिनी भारद्वाज और ऑटोमोबाइल शिक्षक नितेश ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्य शालू ठाकुर ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार स्वस्थ जीवन की आधारशिला है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में सोमवार को पौष्टिक व्यंजनों की खुशबू बिखरी। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य पर स्कूल के हेल्थ केयर एवं ऑटोमोबाइल ट्रेड के विद्यार्थियों ने विभिन्न पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन तैयार किए। विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, वेज पनीर बॉल्स, शिमला परांठा, पतरोड़ा, हलवा, फ्राइड राइस, नारियल बर्फी, बालूशाही और वेज क्वेसाडिल्ला सहित अनेक व्यंजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम हेल्थकेयर शिक्षिका यामिनी भारद्वाज और ऑटोमोबाइल शिक्षक नितेश ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्य शालू ठाकुर ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार स्वस्थ जीवन की आधारशिला है।