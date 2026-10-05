Rampur Bushahar News: बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन चुनाव में आठ प्रत्याशी मैदान में

बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन रामपुर के वर्ष 2026 के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। अपराह्न तीन बजे नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने तक यूनियन के विभिन्न पदों के लिए कुल आठ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रधान और महासचिव पद पर दो-दो प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से इन दोनों पदों पर सीधा मुकाबला तय हो गया है। प्रधान पद के लिए ओम प्रकाश और गोपाल सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। महासचिव पद के लिए मस्त राम और कालीचरण आमने-सामने होंगे। उपप्रधान पद के लिए अरुण रस्तोगी, सह सचिव पद के लिए विजय जोशी, कोषाध्यक्ष पद के लिए रविंद्र मेहता और चेयरमैन पद के लिए विश्वनाथ ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस तरह उपप्रधान, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और चेयरमैन पद पर फिलहाल एक-एक प्रत्याशी मैदान में है। यदि इन पदों पर अन्य कोई दावेदार सामने नहीं आता है और नामांकन वापस नहीं लिया जाता, तो इन पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बन सकती है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशी 7 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे तक यूनियन कार्यालय में उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इसके बाद 8 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसी दिन दोपहर तीन बजे तक प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। यूनियन की ओर से सभी प्रत्याशियों से चुनाव कार्यक्रम में निर्धारित तिथियों और समय का पालन करने का आग्रह किया गया है।