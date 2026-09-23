{"_id":"6ab3cdbf4ac90307fa07b9f7","slug":"drones-will-deliver-mail-to-branch-post-offices-in-ani-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1032-170510-2026-09-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: आनी के शाखा डाकघरों में ड्रोन से पहुंचेगी डाक, ट्रायल कल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: आनी के शाखा डाकघरों में ड्रोन से पहुंचेगी डाक, ट्रायल कल

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 23 Sep 2026 11:31 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 11:31 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

