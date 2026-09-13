Rampur Bushahar News: निरमंड की बेटी दिव्या दयूति मिश्रा बनीं अधिवक्ता
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
निरमंड(कुल्लू)। निरमंड की बेटी दिव्या दयूति मिश्रा का बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण हो गया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। दिव्या दयूति मिश्रा ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर समर्पण के दम पर कानून के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। वह प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यूपेंद्र कांत मिश्रा की सुपुत्री हैं। इस उपलब्धि पर दिव्या दयूति मिश्रा और उनके समस्त परिवार को क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं दी हैं।
विज्ञापन