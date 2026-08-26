Rampur Bushahar News: पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजा पर की चर्चा

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अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के संदर्भ में एक त्रैमासिक समीक्षा बैठक बुधवार को हुई। यह बैठक उपायुक्त कार्यालय परिसर के सम्मेलन कक्ष में हुई। उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के उचित प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देने को कहा। बैठक में पीड़ित पक्ष को दिए जाने वाले मुआवजा पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कल्याण अधिकारी नितिन राणा ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने विभाग की ओर से लगाए गए जागरूकता शिविरों के बारे में उपायुक्त को जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर पुष्प राज ठाकुर भी बैठक में मौजूद थे। पुलिस उपाधीक्षक उमेश्वर राणा और उप निदेशक शिक्षा उच्चतर कुलदीप सिंह डोगरा भी उपस्थित रहे। गैर सरकारी सदस्य और अन्य कर्मचारी भी बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अधिनियम-1989 के प्रावधानों को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाएं। इससे कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। बैठक में मुआवजे के प्रावधानों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इन प्रयासों से अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।