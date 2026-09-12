Rampur Bushahar News: वॉलीबॉल में ढाडी और कठासू फाइनल में
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:33 PM IST
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मसली में चल रही पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। तहसील चिड़गांव के मसली में नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित पंचायत स्तरीय जागरा उत्सव वॉलीबाॅल स्पर्धा शुरू हो गई है। पहली बार लेजेंड्स टीमों के मुकाबले भी करवाए जा रहे हैं। लेजेंड्स वर्ग का फाइनल रविवार को ढाडी और कठासू टीमों के बीच खेला जाएगा।
पंचायत स्तरीय वॉलीबाॅल स्पर्धा में भी एक दर्जन से अधिक मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसका फाइनल भी रविवार को होगा। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 51,500 रुपये और उपविजेता टीम को ट्रॉफी सहित 25,500 रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। लेजेंड्स वर्ग में 40 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया।
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लेजेंड्स वर्ग के सेमीफाइनल में ढाडी ने पुजारली-3 को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में कठासू ने खशाधार को 2-1 से हराया। इससे पहले कठासू ने लैला को 3-1 और मसली ने लोअरकोटी को 2-1 से शिकस्त दी। झगटान, खशाधार और ढाडी की टीमों ने भी शुरुआती मुकाबलों में जीत दर्ज की।
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