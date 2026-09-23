Rampur Bushahar News: नित्थर बाजार की सड़क सुधारने की उठाई मांग

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(कुल्लू)। नित्थर उपतहसील के मुद्दों को लेकर आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने सर्वविभागीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पूर्व उपप्रधान यशपाल कटोच ने सभी विभागों के अधिकारियों को नित्थर में चल रही समस्याओं पर कड़ा संज्ञान लेने की बात कही। कटोच ने देहरा पंचायत के चीऊनी से आनस सड़क को लूहरी परियोजना की मदद से निकालने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह सड़क एक किलोमीटर निकल चुकी है, जबकि अब 1.200 किलोमीटर शेष सड़क निर्माण होना है, जिस पर काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सड़क नित्थर के लिए लाइफ लाइन का काम करेगी। इस सड़क के बनने से नित्थर से 20 मिनट में नेशनल हाईवे तक पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा नित्थर बाज़ार की सड़क की हालत ख़राब है। ठेकेदार से विभाग काम नहीं करवा पा रहा है और बाजार में शाम के समय धूल भरी आंधी चलती है। दुकानदारों की दुकानें ख़राब हो रही हैं, जबकि सड़क की टारिंग को लेकर अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। 24 करोड़ से बनी पेयजल योजना का लाभ नित्थर और देहरा पंचायत को नहीं मिल पाया है। विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीण इस योजना से वंचित हैं। क्षेत्र की जिज्ञासा फाउंडेशन नित्थर के अध्यक्ष प्रदीप रंगून और आनस के युवा अर्जुन सिंह ने भी प्रोजेक्ट से संबंधित कई मुद्दों पर प्रोजेक्ट के अधिकारियों के समक्ष रखा और 29 सितंबर तक इस बारे जवाब देने की बात कही।

नित्थर